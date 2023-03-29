В Тюменской области расследуют инцидент с зажатым на ж/д путях электромехаником

Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области следователи завели уголовное дело в связи с травмированием сотрудника железной дороги.

Сотрудниками Следственного комитета установлено, что вечером 14 февраля на 2 154-м километре перегона «Озеро Андреевское – Войновка» Свердловской железной дороги специалист, выполняющий работы по проведению высоты контактного провода, оказался зажат между изолирующей рабочей площадкой и переходной площадкой монтажной автомотрисы. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

– Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В действиях ответственных лиц, организовывающих процесс работы, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.