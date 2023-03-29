Молодые специалисты из «Транснефть – Сибири» стали одними из победителей VI Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Молодые специалисты АО «Транснефть – Сибирь» представили свои работы в конкурсе инновационных проектов VI Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» и заняли призовые места. Мероприятие проходило в ХМАО-Югре, в городе Нижневартовске. Его приурочили к 70-летию открытия первого месторождения в Западной Сибири.

Старший мастер ремонтного участка Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Артём Сыровацких стал победителем в номинации «Промышленные технологии и технологии безопасного производства». Конкурсная комиссия увидела его опытный образец установки для снятия полимерной изоляции с трубопровода методом магнитного индукционного нагрева тела трубы.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Второе место в этой же номинации занял ведущий специалист технического отдела компании Артём Черных. Он обосновал концепцию применения обратимой гидравлической машины в качестве средства повышения надёжности эксплуатации механоэнергетического оборудования магистральных нефтепроводов. По словам Артёма, участие в конкурсе – отличная возможность показать свою конкурентоспособность: «Это – крепкая мотивация двигаться дальше, профессионально развиваться».

Всего в Югру приехали 78 молодых специалистов из различных предприятий нефтегазовой отрасли. Они представили свои разработки в трех секциях: «Нефтегазовые технологии», «Промышленные технологии и технологии безопасного производства» и «Экология. Зелёные технологии».

Отметим, что в 2023 году форум «Нефтяная столица» объединил около тысячи человек из 19 стран, в том числе стран СНГ, Ближнего Востока, Африки. Два дня студенты профильных вузов, учёные, эксперты в области нефтедобывающей и нефтетранспортной промышленности посещали мастер-классы, круглые столы и презентовали свои проекты, борясь за звание лучших.