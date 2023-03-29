Застройщик родом из Тюмени войдет в ТОП-10 девелоперов страны

Фото: Андрей Рядькин.

Президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал РИА Недвижимости о планах компании и о площадках, которые сейчас находятся в проектировании, запущены в экспертизу и получение разрешений на строительство. Реализация этих проектов автоматически выводит к концу года «Страну Девелопмент» в ТОП-10 застройщиков России по объемам текущего строительства. Таким образом, компания нацелена на строительство более 1 млн кв. м жилья одновременно. Сейчас «Страна Девелопмент» возводит более 600 тыс. кв. м жилья в 6 регионах России. За 8 месяцев объем текущего строительства планируется увеличить практически вдвое.

Как отметил Александр Гайдуков, земельный банк сейчас составляет 4,3 млн кв. метров. Стратегия развития компании ориентирована на проекты комплексного развития территорий, а инвестиционный потенциал всего портфеля проектов рассчитан на ближайшие 5 лет.

– Сегодня мы возводим 637 069 кв. м жилых помещений и присутствием в 6 регионах России. В каждом из регионов мы вводим жилые комплексы досрочно, с учетом необходимой для жителей социальной и коммерческой инфраструктуры. При этом активно сотрудничаем с региональными властями по обеспечению социальной функции. Социально ориентированная политика компании позволила нам зарекомендовать себя, как надежного партнера для региональных властей и претендовать на новые проекты. До конца года мы ожидаем, что будет начата реализация еще 23 проектов в 6 регионах, что позволит компании войти в ТОП-10 девелоперов страны по объемам текущего строительства.

«Страна Девелопмент» сегодня возводит жилые комплексы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске

Фото: Андрей Рядькин.

Справка

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в ТОП-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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