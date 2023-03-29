В Голышмановском районе суд оштрафовал 23-летнего парня на 25 тысяч рублей за уклонение от срочной службы в армии

Суд принял к сведению наличие малолетнего ребенка у военнослужащего. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Голышмановском районе суд признал виновным 23-летнего парня в уклонении от службы в Вооруженных силах России. По версии суда, молодой человек состоял на воинском учете с категорией «б», но он все равно укрывался от призыва.

– Весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки для явки в военкомат, чтобы уточнить данные, а 21 мая отправить на сборный пункт областного военкомата для прохождения медкомиссии. Одну повестку ему вручал даже участковый уполномоченный полиции, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Парень начал скрываться и ушел в «глухое подполье». На срочника завели уголовное дело.

На заседании тюменец свою вину признал. Изучив материалы дела и приняв к сведению наличие малолетнего ребенка, суд оштрафовал молодого человека на 25 тысяч рублей.