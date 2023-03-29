В Тюмени на улице Депутатов прохожие засняли онаниста в кустах

Жители предупредили мам с детьми и рекомендовали осторожно передвигаться по Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени жители пожаловались на онаниста, который был замечен в кустах на улице Депутатов. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что мужчина прячется за ветвями деревьев. Когда тюменец заметил слежку, то быстро сбежал.

В комментариях пользователей возмутило поведение мужчины. Некоторые заявили, что сталкивались с подобным во многих местах города.

– У меня была ситуация. Каждый день езжу на одном и том же автобусе. Одни и те же пассажиры. И тут заметила, что мужчина каждое утро кладет сумку на колени и делает характерные движения рукой из-под сумки. На следующий день заметила у него в руке эспандер, и он каждое утро с ним ездит, – пишет одна из пользователей социальных сетей.

Добавим, жители предупредили мам с детьми и рекомендовали осторожно передвигаться по Тюмени.