В тюменском селе мужчина украл две бутылки водки и расправился с тещей

2 августа в селе Староалександровка мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, украл из магазина «Нива» две бутылки водки. Фото: Татьяна Коркина

Тюменский суд вынес приговор в отношении мужчины, который в ходе конфликта с тещей нанес ей несколько ударов ножом в шею. Детали инцидента озвучили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, 2 августа в селе Староалександровка мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, украл из магазина «Нива» две бутылки водки, пришел домой и устроил расправу над родственницей.

– 2 августа 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с тещей нанес ей два удара ножом в шею, причинив тем самым телесные повреждения, от которых сразу наступила смерть, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По оценке суда, сумма материального ущерба за кражу составила около 474 рублей. На заседании мужчина вину признал, заявив, что помнит ситуацию смутно, был зол из-за того, что супруга от него ушла. По месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно

Изучив материалы дела, суд отправил мужчину на 9 лет в колонию строгого режима.