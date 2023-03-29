В Тюменской области власти за 1 рубль продадут полуразрушенный исторический особняк конца XIX века

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В Тюменской области власти планируют за 1 рубль продать историческое здание в Тобольске. Цена земельного участка стартует от 550 тысяч рублей. Соответствующий аукцион опубликовало правительство на официальном сайте «Госзакупки».

Аварийное здание «Магазин Г. Н. Константинова» было возведено в конце XIX века, говорится в документации. Аукцион проведет департамент имущественных отношений Тюменской области. Историческое сооружение представляет образец архитектуры в стиле неоклассицизма.

Потенциальный подрядчик должен провести реставрацию здания, а потом заняться реализацией объекта. Интересно, что особняк на Базарной площади в Тобольске является точкой притяжения туристов и символом города, считают власти.