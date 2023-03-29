В Ишиме коронавирус помог поставить диагноз пациентке с уникальным аутоиммунным заболеванием

Пациентку срочно перевели в реанимацию, где врачи провели прозериновую пробу. Фото: Татьяна Коркина

Жительница Ишима могла остаться без голоса на всю жизнь. Женщине помог врач-невролог областной больницы № 4, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. 50-летняя женщина поступила в отделение инфекции с коронавирусом. У пациентки отмечались озноб и боли в горле, а также слабость в руках.

– Пациентку срочно перевели в реанимацию, где врачи провели прозериновую пробу. Врач-невролог ОБ № 4 поставил точный диагноз: миастения генерализованной формы, – говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

После оказания помощи женщина смогла есть и пить воду. Медики выяснили, что у женщины на протяжении 2 лет пропадал голос, опускалось веко и появлялась слабость в руках. После реабилитации пациентка смогла ходить самостоятельно.