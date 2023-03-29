В Тюмени строится микрорайон будущего: что обещают владельцам квартир?

Фото: ЖК «Корней».

Микрорайон «Корней» – масштабный проект из 14 кварталов, два из которых уже в процессе строительства. В основе замысла – идея расширения потребностей современной семьи, поэтому в проекте использованы нестандартные решения.

Фото: ЖК «Корней».

«Корней» – самодостаточное пространство, где жильцам будет доступна вся необходимая инфраструктура. Не нужно выезжать в центр на кружки для детей и за покупками. Чтобы насладиться природой, не придется ехать за город.

Микрорайон строят рядом с ТРЦ «Кристалл» и парком «Тополя», где уже работают школа, детский сад и спортивный стадион.

Фото: ЖК «Корней».

Один квартал поделен на 4 дома разной этажности, что обеспечивает хорошее естественное освещение в квартирах. В новом микрорайоне предусмотрено 3 типа парковок. Закрытые дворы обеспечат безопасность. Территорию поделят на несколько зон: детские площадки, спортивная зона и пространство для релакса.

Фото: ЖК «Корней».

На территории микрорайона «Корней» будет много растительности. Предусмотрены палисадник вдоль дома и зеленые террасы. У владельцев квартир на первых этажах в 6-этажных секциях будут личные сады с выходом из квартиры.

Фото: ЖК «Корней».

Дома возводят в кирпичном и монолитно-каркасном исполнении. Оба варианта обеспечивают высокую шумоизоляцию и минимум трещин при усадке зданий.

Кровля 6-этажных секций представляет собой открытую террасу, где летом можно проводить вечера.

Фото: ЖК «Корней».

В микрорайоне представлены разные планировки. Есть и функциональные студии, и просторные 3-комнатные квартиры, и даже 2 полноценных сьюта – полностью приватные пространства для проживания двух поколений. Доступно несколько вариантов: с холодными или теплыми лоджиями, французским балконом или террасой, с одним санузлом или двумя и так далее.

Фото: ЖК «Корней».

Фото: ЖК «Корней».

Квартиры готовят под чистовую отделку: стены и перегородки покрыты штукатуркой, потолок – железобетонные плиты с затиркой поверхности, а полы со стяжкой.

Дома первой очереди сдадут уже в I квартале 2024 года, но вполне вероятно, что строительство завершится быстрее. Узнать больше о проекте можно на сайте компании, а задать все вопросы – в отделе продаж по телефону +7 (3452) 57-56-60.

Офис продаж:

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 20, корп. 1.

Тел. +7 (3452) 57-56-60.

Kornei.ru

Застройщик микрорайона «Корней»: акционерное общество специализированный застройщик «Твелл». Проектная декларация – на Наш.дом.рф.

Ипотечное кредитование: ПАО «Сбербанк».

Рекламодатель: АО «СЗ Твелл», kornei.ru.

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