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НовостиОбщество29 марта 2023 8:29

Суд аннулировал контракт на 2,5 млн рублей администрации Тюменского района

Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы признать торги недействительными
Серафима Краснова
Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы признать торги недействительными.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы признать торги недействительными.

Арбитражный суд в Тюменской области признал недействительным муниципальный контракт по утилизации мусора на сумму более 2,5 миллиона рублей. В ходе проверки документации специалисты обнаружили нарушения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

– Проводя аукцион, администрация района в нарушение закона не включила в число требований к участникам обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I – IV классов опасности, при этом победившему подрядчику такая лицензия не выдавалась, – говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Добавим, прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы признать торги недействительными. В инстанции требования надзорного органа удовлетворили.