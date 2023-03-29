В администрации Тюмени рассказали, куда жаловаться, если после зимы остался мусор

Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улицах Республики. Фото: Татьяна Коркина

С наступлением устойчивых положительных температур у дорожников начались весенние хлопоты. Специалистам предстоит очистить и отмыть более одной тысячи километров тюменских дорог. Сейчас власти делают упор на уборку мусора с газонов.

– Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улицах Республики, Мельникайте – там, где солнышко уже подсушило территорию. Сейчас основной упор сделан на подбор мусора, чтобы его не успело разнести ветром, а также привести в порядок территорию вдоль дорог, – сообщил председатель департамента инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

За неделю дорожники вывезли около 600 кубометров мусора и снега. Официально сезон летнего содержания улично-дорожной сети стартует 15 апреля 2023 года, пишут в пресс-службе администрации города.

Напомним, мусор во дворе дома – это ответственность управляющей компании. Специалисты после схода снега должны собрать оставшийся мусор и грязь с территории двора и кровли многоэтажного дома. Мусор и грязь в общественных местах – это ответственность департаментов администрации, которые регулируют работу дорожных служб.