Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 7:03

В администрации Тюмени рассказали, куда жаловаться, если после зимы остался мусор

Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улице Республики
Серафима Краснова
Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улицах Республики.

Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улицах Республики.

Фото: Татьяна Коркина

С наступлением устойчивых положительных температур у дорожников начались весенние хлопоты. Специалистам предстоит очистить и отмыть более одной тысячи километров тюменских дорог. Сейчас власти делают упор на уборку мусора с газонов.

– Подрядные организации проводят очистку придорожной зоны на улицах Республики, Мельникайте – там, где солнышко уже подсушило территорию. Сейчас основной упор сделан на подбор мусора, чтобы его не успело разнести ветром, а также привести в порядок территорию вдоль дорог, – сообщил председатель департамента инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов.

За неделю дорожники вывезли около 600 кубометров мусора и снега. Официально сезон летнего содержания улично-дорожной сети стартует 15 апреля 2023 года, пишут в пресс-службе администрации города.

Напомним, мусор во дворе дома – это ответственность управляющей компании. Специалисты после схода снега должны собрать оставшийся мусор и грязь с территории двора и кровли многоэтажного дома. Мусор и грязь в общественных местах – это ответственность департаментов администрации, которые регулируют работу дорожных служб.