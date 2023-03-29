В Тюменской области с 4 по 27 апреля попеременно отключат трансляцию тв-каналов

На объектах телерадиосети РТРС пройдут плановые профилактические работы. Фото: Виктория Гаврик

В некоторых районах Тюменской области планируются кратковременные перерывы в трансляции телеканалов. Ограничения из-за работ произойдут с 4 по 27 апреля 2023 года, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Ограничения из-за работ начнутся с 4 по 27 апреля 2023 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– На объектах телерадиосети РТРС пройдут плановые профилактические работы, – уточнили в пресс-службе правительства региона.

Подробный график кратковременных перерывов в телетрансляции опубликовали власти Тюменской области. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Подробный график кратковременных перерывов в телетрансляции опубликовали власти Тюменской области. Также ознакомиться с ним можно на официальном сайте смотрицифру.рф и в мобильном приложении «Телегид».