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НовостиОбщество29 марта 2023 5:23

В Тюменской области в 2023 году планируются масштабные посадки сеянцев

За 2022 год в целях лесовосстановления и лесоразведения власти произвели посадки на площади 7 100 гектаров
Серафима Краснова
За 2022 год лесовосстановления и лесоразведения власти произвели посадки растений на площади около 7 100 гектаров земли.

За 2022 год лесовосстановления и лесоразведения власти произвели посадки растений на площади около 7 100 гектаров земли.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области власти хотят восстановить 8 400 гектаров леса в текущем году. В частности, с помощью искусственного лесовосстановления произведут посадки на территории 2 190 гектаров земли. Естественным путем восстановят 5 320 гектара.

Правительство планирует высадить 12,7 миллиона штук сеянцев.

– Для выращивания сеянцев с открытой корневой системой в регионе действуют 27 питомников. Тюменская авиабаза хранит страховой фонд семян на случай неурожайных лет – 1,3 тонны, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Добавим, в 2022 году в целях лесовосстановления и лесоразведения власти произвели посадки на площади около 7 100 гектаров, что составляет 102% от общего плана.