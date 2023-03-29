Жители Тюмени жалуются на регулярные проблемы с лифтом в многоквартирном доме на Боровской, 8

Лифт часто ломается, находится в ужасном состоянии и создает противный звук.

Жители многоквартирного дома на Боровской, 8 обратились к управляющей компании и властям через социальные сети с требованием починить лифт. Постоянные перебои в работе лифта создают гул в подъезде, из-за которого жители не могут уснуть.

По словам тюменцев, лифт часто ломается, находится в ужасном состоянии и создает противный звук. Жителям в диспетчерской службе сообщили, что специалисты по ремонту приедут только завтра. Отношение к проблеме возмутило подписчиков группы.

– В смысле, завтра? А если бы внутри кто-то застрял, тоже бы «завтра» ждал? – спрашивает в комментариях жительница Тюмени.

Напомним, на улице Олимпийской из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек.