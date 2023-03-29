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НовостиОбщество29 марта 2023 4:27

В Тюмени 29 марта 2023 года отключат пять светофоров на улице Широтной

Дорожные объекты включат только к 17.00
Серафима Краснова
Дорожные объекты включат только к 17:00.

Дорожные объекты включат только к 17:00.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в среду, 29 марта, погаснут несколько светофоров. Так, дорожные объекты перестанут работать на улице Широтной – вблизи гипермаркета, ТЭЦ-2 и дома № 181.

На пересечении улиц Широтной и Н. Словцова с 8 утра погаснут светофоры, сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс». Дорожные объекты включат только к 17.00.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и следовать указателям. Синоптики передали для Тюменской области сегодня, 29 марта, гололед.