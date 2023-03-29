Погода в Тюменской области 29 марта совершит поворот на 180 градусов

Дневная температура в Тюмени 29 марта 2023 года, по информации синоптиков, составит от +4 до -1 градуса Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Синоптики представили прогноз погоды на среду, 29 марта 2023 года. Сегодня в Тюмени и области погода совершит неожиданный разворот. Если накануне, 28 марта, в регионе на день прогнозировалось +15 градусов, то уже в среду температура в городе, по данным метеорологов, упадет до -1 градуса.

– Ночью облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, переходящий в снег), местами гололедные явления, ветер юго-западный с переходом на северный, 7 – 12 м/с, порывы 15 – 19 м/с. Похолодание, температура -3...-8, на юго-востоке +2...-3. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, местами порывы до 15 – 19 м/с. температура +3...-2 градуса, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Дневная температура в Тюмени 29 марта 2023 года, по информации синоптиков, составит от +4 до -1 градуса. Местами в регионе пройдут осадки. К выходным в Тюменскую область вернется потепление до +10 градусов.