В Тюмени потенциальному директору Музея имени Словцова обещают зарплату в 150 тысяч рублей

Музейный комплекс расположен на улице Орджоникидзе. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени ищут кандидата на пост директора музея. Сотруднику обещают заработную плату около 150 тысяч рублей. Заместителю генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения и руководителю Музейного комплекса имени Словцова предложили оплату труда от 90 тысяч рублей. Вакансия появилась на официальном сайте «Работа в России».

Потенциальный специалист будет руководить комплексом, но должность подразумевает ненормированных график работы. От кандидата требуется опыт работы на руководящей должности от трех лет и выше, а также высшее профильное образование.

Добавим, что музейный комплекс расположен на улице Орджоникидзе. Специалисту придется оставаться на работе до ночи.