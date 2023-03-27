Отмечай день рождения Радио Reсord вместе с нами!

Фото: ООО «Трейд Сервис».

Радио Reсord вещает в Тюмени уже 5 лет! Пора отметить это событие грандиозным концертом!

9 апреля в СК «Центральный» состоится грандиозное шоу со звездами 90-х и 00-х. Участники концерта-шоу: Лика Стар, группы «Вирус», Hi-Fi, «Русский размер», «Мальчишник», Ирина Салтыкова и другие.

Откроют концерт ведущие утреннего шоу «Мега утро» на Радио Record Аня Любимова и Ярик Лёгкий. Зададут настроение и разыграют пару приятных призов для зрителей. Фотозона перед концертом поможет создать яркий контент всем зрителям и поймать настроение с первых секунд.

Приходи и погружайся в ностальгическое шоу под суперхиты нулевых в исполнении любимых артистов! Будет незабываемо!

Если еще не успел купить билет на одно из самых ярких событий весны, то у тебя есть шанс его выиграть! Слушай шоу «Мега утро на 88,8 fm с 3 по 7 апреля, выполняй задания ведущих и забирай пригласительные себе!

Подробности – на сайте.

Генеральный спонсор проекта – сеть официальных центров продаж и обслуживания автомобилей «Масломарт» , ООО «Трейд Сервис».