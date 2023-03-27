В Тюмени сотрудники МЧС выехали на улицу Орджоникидзе помогать кунице, на которую напали вороны

Дикий зверь спрятался в ветках, некоторое время он притаился и боялся спуститься. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Главное управление МЧС России по Тюменской области поступил звонок от неравнодушных жителей города. Мужчина рассказал, что на дереве в парковой зоне на улице Орджоникидзе сидит соболь. Дикий зверь спрятался в ветках, притаился и боится спуститься. Соболя атаковали вороны.

– До приезда специалистов профильной службы сотрудники пожарно-спасательной части № 14 попытались обезопасить животное от пернатой угрозы. Однако представитель семейства куньих ловко миновав несколько крупных веток, стремительно удалился от своих спасителей и по деревьям переметнулся на верхушку березы на противоположной стороне улицы, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Через пару часов приехали сотрудники охотслужбы. Выяснилось, что зверь – это куница, которая содержится в домашних условиях. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает, за его состоянием следят специалисты профильной службы.