Тюменские школьники стали призерами Всероссийских олимпиад по химии и французскому языку Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Десятиклассник Артем Максимов и девятиклассница Александр Кузнецова – ученики тюменской Физико-математической школы – стали призерами Всероссийской олимпиады по химии, церемония закрытия которой состоялась в Парке науки и искусства «Сириус». Ребята с успехом выполнили письменные задания на двух теоретических турах и продемонстрировали навыки лабораторной работы.

Олимпиада проходила с 16 по 23 марта в «Сириусе», ее участниками стали 298 школьников из 69 регионов России. Тюменскую область представляли вышеназванные ребята и ученики средней общеобразовательной школы №18 города Тобольска. Дипломы получили 25 победителей и 115 призеров, список которых можно увидеть на сайте организаторов.

В свободное время ребята побывали на экскурсии на Красной поляне и в Сочи, а затем посоревновались в напряженных интеллектуальных состязаниях, мастер-классах, общекультурных лекциях и спортивных мероприятиях.

А в Российском университете дружбы народов назвали 16 победителей и 87 финалистов Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Тюменскую область представили ученик Физико-математической школы Тюменской области Жан-Франсуа Дюге и ученица тюменской гимназии №21 Юлия Киричук. Призером стал Жан-Франсуа, который не первый год защищает честь региона и показывает высокие результаты.

Отметим, что победители и призёры заключительного этапа имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

КСТАТИ

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» стал педагог тюменской школы № 52 Халида Кирамова. Профессиональное состязание завершилось 24 марта в столице Татарстана.