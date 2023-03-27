У пассажирского самолета из Тюмени во время полета до аэропорта Шереметьево стало протекать топливо

Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения. Фото: Татьяна Коркина

Самолет с технической проблемой прилетел из Тюмени в Москву. У воздушного судна случилась проблема с показанием топлива, возможно, открылась течь. Инцидент произошел накануне, 26 марта 2023 года. Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения.

– Возможна течь топлива, помощь по прибытии не требуется, решение КВС следовать на а/д назначения, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Судно летело из Тюмени до Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».