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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:15

У пассажирского самолета из Тюмени во время полета до аэропорта Шереметьево стало протекать топливо

Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения
Серафима Краснова
Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения.

Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения.

Фото: Татьяна Коркина

Самолет с технической проблемой прилетел из Тюмени в Москву. У воздушного судна случилась проблема с показанием топлива, возможно, открылась течь. Инцидент произошел накануне, 26 марта 2023 года. Самолет благополучно добрался до аэродрома назначения.

– Возможна течь топлива, помощь по прибытии не требуется, решение КВС следовать на а/д назначения, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Судно летело из Тюмени до Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».