В тюменской городской больнице №12 появилось новое ЛОР-оборудование в нескольких экземплярах Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новое лор-оборудование в нескольких экземплярах появилось в тюменской городской поликлинике № 12. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в числе приборов, которые закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», мобильный отоскоп, импедансометры, аудиометры, вращающиеся кресла, предназначенные для диагностики состояния вестибулярного аппарата.

Как рассказали представители компании-поставщика, современный отоскоп – это компактная и надежная модель, которая применяется для нахождения и извлечения инородных тел и оценки повреждений барабанной перепонки.

– Приспособление позволяет осматривать как юных, так и взрослых пациентов. Встроенная подсветка и увеличивающая линза помогают максимально внимательно исследовать слуховой канал, – отметили представители.

Специалисты смогут также проводить диагностику на современном импедансометре, оснащенным удобным экраном. Аппарат может оценить состояние барабанной перепонки и давление в среднем ухе, определить целостность и подвижность барабанных перепонок и наличие жидкости в полости среднего уха.

Что касается аудиометра, то они используются для определения глухоты и степени ее выраженности, когда человек жалуется на проблемы со слухом. По словам врача-отоларинголога городской поликлиники № 12 Елены Кулаковой, с помощью прибора врачи определяют диапазон слуха человека, устанавливают степень его снижения и причину потери слуха.

Кресла, которые также поступили в больницу, незаменимы в отоларингологии. Возможность вращаться помогает оценить функциональное состояние вестибулярного аппарата, которое необходимо для указания на патологические состояния. Напомним, оснащение больниц и поликлиник новым оборудованием – одна из основных задач в части реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей по модернизации первичного звена.