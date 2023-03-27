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НовостиОбщество27 марта 2023 8:19

В магазинах Тюменской области за неделю выросли в цене от 5 до 30 рублей помидоры и мясо

Стоимость сливочного масла увеличилась на 6 рублей
Серафима Краснова
Стоимость сливочного масла увеличилась на +6 рублей.

Стоимость сливочного масла увеличилась на +6 рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменских магазинах за неделю мощно подорожали овощи и колбасы. Также в городе выросла цена десятка яиц. Согласно данным Тюменьстата, стоимость килограмма помидоров увеличилась на 15 рублей.

Кроме того, в Тюмени подорожала свинина – в среднем на 10 рублей, говорят цифры статистиков. Стоимость колбасных изделий в городе стала выше на 30 рублей. Сосиски подорожали на 18 рублей.

Стоимость сливочного масла увеличилась на 6 рублей. Яйца подорожали на два рубля, а гречка – на 3 рубля.

Цена популярного овоща - огурцов - снизилась за неделю сразу на 20 рублей.