Жители Тюменской области до 29 марта 2023 года смогут высказать индивидуальное мнение о работе общественного транспорта

В регионы России поступило около 1,5 тысяч единиц нового подвижного состава общественного транспорта. Фото: Татьяна Коркина

С 22 марта в Тюмени пройдет социологический опрос, в ходе которого жителям городских агломераций предлагается оценить качество обслуживания в пассажирском транспорте. Власти хотят отследить объективную оценку пользователей общественного транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров.

– Как правило, новый транспорт выходит на городские магистральные маршруты, которые приведены к нормативу, в том числе по национальному проекту. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура в городских агломерациях обновляется комплексно, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Отметим, что, по данным нацпроекта, который действует с 2020 года, в регионы России поступило около 1,5 тысячи единиц нового подвижного состава общественного транспорта.