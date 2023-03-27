В Тюмени 9 апреля пройдет «Чемпионат ползунков» для самых маленьких

Участникам будет необходимо проползти дистанцию в 10 метров.

Самое умилительное для родителей и первое в жизни малышей соревнование «Чемпионат ползунков» состоится в Тюмени 9 апреля! По словам организаторов, участникам будет необходимо проползти дистанцию в 10 метров, а задача родителей несколько сложнее – позволить ребенку сделать это самому и придумать что-то особенное, что вдохновит спортсмена проползти дистанцию быстрее всех.

– «Главное – не победа, а участие» – этот лозунг подходит к нашему чемпионату больше всего! Ведь самое главное здесь – общие эмоции и впечатления, которые останутся в семье навсегда. Поэтому мы всегда рады большим группам поддержки, бабушки и дедушки, крестные, старшие братья и сестры создают настоящую атмосферу праздника, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Всех участников ждут памятные подарки, а победителей – призы и награды! Чтобы стать участником чемпионата, необходимо до 31 марта 2023 года (включительно) заполнить заявку на участие.

Организаторы оставляют за собой право досрочно остановить регистрацию при наборе запланированного количества участников.

На мероприятие можно захватить с собой уже прочитанные книги в хорошем состоянии и крышечки от пластиковых бутылок, ведь там будет открыт детский книжный обменник и пройдет благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка».

Подробная информация об XI «Чемпионате ползунков» размещена на странице мероприятия (по ссылке). Участие бесплатное.

Маленьких спортсменов и их группы поддержки ждут в спорткомплексе «Строймаш»: ул. Индустриальная, 49а.