В Тюмени суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам колонии строгого режима за двойное убийство

Суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам исправительной колонии строгого режима. Фото: Татьяна Коркина

Жителя Тобольска признали виновным в убийстве двух знакомых. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, 23 августа предыдущего года вечером четверо жителей тюменской деревни Ишменева приплыли на лодке в гости к приятелю, живущему в деревне Иземеть. В частном доме на улице Речной мужчины стали распивать алкоголь.

– В какой-то момент между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий – с огнестрельным ранением на вертолете был доставлен в больницу Тобольска. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В результате двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий с огнестрельным ранением на вертолете был доставлен в больницу Тобольска. Четвертый сбежал с места преступления.

Изучив материалы дела, суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам исправительной колонии строгого режима, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.