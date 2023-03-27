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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:31

В Тюмени суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам колонии строгого режима за двойное убийство

Трагедия произошла 23 августа 2022 года
Серафима Краснова
Суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам исправительной колонии строгого режима.

Суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам исправительной колонии строгого режима.

Фото: Татьяна Коркина

Жителя Тобольска признали виновным в убийстве двух знакомых. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По версии следствия, 23 августа предыдущего года вечером четверо жителей тюменской деревни Ишменева приплыли на лодке в гости к приятелю, живущему в деревне Иземеть. В частном доме на улице Речной мужчины стали распивать алкоголь.

– В какой-то момент между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий – с огнестрельным ранением на вертолете был доставлен в больницу Тобольска.

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий – с огнестрельным ранением на вертолете был доставлен в больницу Тобольска.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В результате двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий с огнестрельным ранением на вертолете был доставлен в больницу Тобольска. Четвертый сбежал с места преступления.

Изучив материалы дела, суд приговорил Тимура Нагипова к 17 годам исправительной колонии строгого режима, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.