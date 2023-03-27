В Тюмени состоялось масштабное мероприятие «Выбор сердца – 2023»

Ребята также стали посещать занятия: Очарование женственности для девушек, Мужской клуб для мальчиков и Театральную студию.

Масштабное мероприятие под названием «Выбор сердца»прошло в Тюмени. Благодаря событию дети смогли обрести старших друзей-наставников. Товарищей ребята ждали с осени 2022 года.

– Дети очень искренние, с горящими глазами и готовые к добрым и заботливым отношениям.Наставники очень теплые, готовые делиться теплотой, заботой и вниманием. Сейчас у них начинается новый, интересный этап общения, узнавания друг друга, – сообщили организаторы мероприятия «Наставник».

Ребята также стали посещать занятия: «Очарование женственности» для девушек, «Мужской клуб» для мальчиков и театральную студию.

Напомним, проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.