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НовостиОбщество27 марта 2023 6:07

В Тюмени состоялось масштабное мероприятие «Выбор сердца – 2023»

Друзей ребята ждали с осени 2022 года
Серафима Краснова
Ребята также стали посещать занятия: Очарование женственности для девушек, Мужской клуб для мальчиков и Театральную студию.

Ребята также стали посещать занятия: Очарование женственности для девушек, Мужской клуб для мальчиков и Театральную студию.

Масштабное мероприятие под названием «Выбор сердца»прошло в Тюмени. Благодаря событию дети смогли обрести старших друзей-наставников. Товарищей ребята ждали с осени 2022 года.

– Дети очень искренние, с горящими глазами и готовые к добрым и заботливым отношениям.Наставники очень теплые, готовые делиться теплотой, заботой и вниманием. Сейчас у них начинается новый, интересный этап общения, узнавания друг друга, – сообщили организаторы мероприятия «Наставник».

Ребята также стали посещать занятия: «Очарование женственности» для девушек, «Мужской клуб» для мальчиков и театральную студию.

Напомним, проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.