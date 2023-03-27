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НовостиОбщество27 марта 2023 5:20

На главной магистрали в Тюмени 27 марта изменилась схема движения транспорта

В Тюмени на пересечении улиц Подшибякина и Бушуева изменено направление главной дороги
Серафима Краснова
На главной магистрали в Тюмени 27 марта изменилась схема движения транспорта

На главной магистрали в Тюмени 27 марта изменилась схема движения транспорта

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на пересечении улиц Подшибякина и Бушуева в понедельник утром, 27 марта, изменилась организация дорожного движения. Об этом жителей предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Внимание! На перекрестке улиц Подшибякина и Бушуева сегодня утром изменена организация дорожного движения, изменено направление главной дороги. Установлены новые знаки приоритета, – заявили в ГИБДД.

Инспекторы ДПС просят тюменских автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям знаков.