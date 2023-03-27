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НовостиПолитика27 марта 2023 5:10

В Ялуторовске 28 марта пройдут похороны погибшего в Артемовске добровольца Вячеслава Бециву

Похороны героя состоятся во вторник
Серафима Краснова
Похороны Героя пройдут во вторник, 28 марта 2023 года

Похороны Героя пройдут во вторник, 28 марта 2023 года

Фото: Татьяна Коркина

В ходе специальной военной операции скончался житель Ялуторовска. Об этом рассказали в официальной группе администрации города. Вячеслав Бециву отдал свою жизнь в Артемовске.

«В ходе спецоперации в Артемовске погиб наш земляк, доброволец Бециву Вячеслав Федорович. Очень горько терять своих любимых, родных и близких. Смерть сына – мучительная боль. Разделяем с родителями горечь невосполнимой утраты. Светлая и вечная память», – говорится в сообщении пресс-службы администрации города Ялуторовск.

Фото: администрация города Ялуторовск.

Фото: администрация города Ялуторовск.

Отметим, что прощание с героем пройдет во вторник, 28 марта 2023 года, в 12 часов дня в ритуальной зале на улице Ленина, 80.