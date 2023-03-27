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НовостиПроисшествия27 марта 2023 4:27

В Тюмени из окна многоквартирного дома на улице Самарцева выпала женщина

Врачи отправили ее на амбулаторное лечение
Серафима Краснова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Тюмени на улице Самарцева женщина выпала из окна. ЧП случилось накануне, 26 марта 2023 года.

По данным департамента здравоохранения, сообщение на пульт скорой помощи поступило в 13:38. Через некоторое время бригада врачей подоспела на место происшествия.

Медики осмотрели пациентку и отвезли в приемное отделение ОКБ № 2. Госпитализация тюменке не понадобилась, ее отправили домой долечиваться амбулаторно.

Отметим, что к спасению женщины привлекались сотрудники ГКУ ТО ТОСЭР.

Напомним, в Тюмени в ЖК «Правобережный» прохожие засняли тонущего пса. Собака держалась на краю льда больше двух часов. Помогли животному жители Тюмени, которые не смогли остаться в стороне.