Погода Тюменской области 27 марта 2023 года готовит мощный сюрприз с потеплением до +16 градусов

Ночью преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 5-10 м/с. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Наступившее в Тюмени и области потепление продолжит набирать обороты. В соответствии с прогнозом погоды Росгидрометцентра, внезапная жара нагрянет в регион в понедельник, 27 марта 2023 года. Днем в Тюменской области потеплеет местами до +16 градусов Цельсия.

- Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 5-10 м/с. температура +0+5, днём местами небольшие осадки (преимущественно в виде дождя), ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +6+11, местами +11+16, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

К ночи в регионе похолодает до +5 градусов Цельсия. После 29 марта 2023 года в Тюмени начнет стремительно холодать. Столбики термометров в городе опустятся снова до минусовой температуры.