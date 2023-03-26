Семь организаций культуры Тюменской области получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Двадцать организаций из семи муниципальных образований Тюменской области победили в первом конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Наш регион вновь вошел в число регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов, занимая первую строчку по УрФО вместе со Свердловской областью. Общая сумма грантов составила более 10 млн рублей.

Больше всего победителей – 9 организаций – из города Ишима, 6 – из Тюмени, по 1 победителю из Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюменского и Уватского районов. Самый большой грант (почти 2 млн рублей) выиграла тюменская команда на реализацию Музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab, которая займется поддержкой 50 музыкантов. Команда хочет выпустить около десятка новых авторских песен. В 2022 году департамент культуры Тюменской области также поддержал проект, а журнал Forbes отметил проект как арт-резиденцию для музыкантов.

Команда Заводоуковского библиотечного центра выиграла самый маленький грант – 127 тысяч рублей – на реализацию проекта «Резная история». Главная цель проекта – приобщить детей и подростков к изучению историко-культурного наследия Заводоуковского городского округа.

Авторы тюменских заявок, чьи инициативы не вошли в список победителей, могут принять участие в следующем конкурсе, заявки на который принимаются до 20 марта. Их могут подать некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Напомним, в Год педагога и наставника почти половина тюменских проектов, поддержанных фондом культурных инициатив, направлены на просвещение молодых людей и формирование у них новых творческих компетенций.