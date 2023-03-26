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НовостиЗвезды26 марта 2023 17:37

Семь организаций культуры Тюменской области получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Общая сумма грантов составила более 10 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Семь организаций культуры Тюменской области получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Семь организаций культуры Тюменской области получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Двадцать организаций из семи муниципальных образований Тюменской области победили в первом конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Наш регион вновь вошел в число регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов, занимая первую строчку по УрФО вместе со Свердловской областью. Общая сумма грантов составила более 10 млн рублей.

Больше всего победителей – 9 организаций – из города Ишима, 6 – из Тюмени, по 1 победителю из Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюменского и Уватского районов. Самый большой грант (почти 2 млн рублей) выиграла тюменская команда на реализацию Музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab, которая займется поддержкой 50 музыкантов. Команда хочет выпустить около десятка новых авторских песен. В 2022 году департамент культуры Тюменской области также поддержал проект, а журнал Forbes отметил проект как арт-резиденцию для музыкантов.

Команда Заводоуковского библиотечного центра выиграла самый маленький грант – 127 тысяч рублей – на реализацию проекта «Резная история». Главная цель проекта – приобщить детей и подростков к изучению историко-культурного наследия Заводоуковского городского округа.

Авторы тюменских заявок, чьи инициативы не вошли в список победителей, могут принять участие в следующем конкурсе, заявки на который принимаются до 20 марта. Их могут подать некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Напомним, в Год педагога и наставника почти половина тюменских проектов, поддержанных фондом культурных инициатив, направлены на просвещение молодых людей и формирование у них новых творческих компетенций.