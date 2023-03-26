Резидент индустриального парка «ДСК500» занялся производством импортозамещающей продукции Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Завод по производству высокотехнологичного оборудования для энергетической отрасли открыла компания «Мегатор» на площадке промышленного технопарка «ДСК500». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предприятие поставляет продукцию в Югру, на Ямал, на Камчатку, Дальний Восток и в Карачаево-Черкессию.

На предприятии трудятся 36 специалистов, которые производят пользующуюся спросом продукцию по всей стране. Сейчас, например, в работе трансформаторная подстанция для курорта «Архыз».

По словам директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, власти предоставили заводу территорию со всеми коммуникациями под индивидуальные условия, помогли в сотрудничестве с потенциальными заказчиками и предоставили льготную аренду.

- Компания пришла к нам с запросом на развитие, ей не хватало площадей, на которых она ранее находилась. И мы довольно быстро подготовили площадку под их потребности. Сейчас они продолжают свой рост, - отметила Ольга Романец.

На предприятии производят до 50-70% импортозамещающей продукции, в зависимости от комплектации. До событий 2022 года две трети компонентов были из Франции, Швейцарии и Швеции, теперь же около трети комплектующих поставляют из Китая, Южной Кореи и Казахстана.

Как отметил директор предприятия Аркадий Перегудов, за два года компания хочет прирасти на 50%, ведь рынок энергетики большой. Предприятия планирует бороться с конкурентами по всей России. В 2023 году планируется инвестировать в производство около 10 млн рублей, купить два погрузчика, лазерный станок и создать участок порошковой окраски.