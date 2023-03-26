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НовостиЭкономика26 марта 2023 16:55

Резидент индустриального парка «ДСК500» занялся производством импортозамещающей продукции

Тюменское предприятие поставляет высокотехнологичное оборудование во многие регионы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Резидент индустриального парка «ДСК500» занялся производством импортозамещающей продукции

Резидент индустриального парка «ДСК500» занялся производством импортозамещающей продукции

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Завод по производству высокотехнологичного оборудования для энергетической отрасли открыла компания «Мегатор» на площадке промышленного технопарка «ДСК500». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предприятие поставляет продукцию в Югру, на Ямал, на Камчатку, Дальний Восток и в Карачаево-Черкессию.

На предприятии трудятся 36 специалистов, которые производят пользующуюся спросом продукцию по всей стране. Сейчас, например, в работе трансформаторная подстанция для курорта «Архыз».

По словам директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, власти предоставили заводу территорию со всеми коммуникациями под индивидуальные условия, помогли в сотрудничестве с потенциальными заказчиками и предоставили льготную аренду.

- Компания пришла к нам с запросом на развитие, ей не хватало площадей, на которых она ранее находилась. И мы довольно быстро подготовили площадку под их потребности. Сейчас они продолжают свой рост, - отметила Ольга Романец.

На предприятии производят до 50-70% импортозамещающей продукции, в зависимости от комплектации. До событий 2022 года две трети компонентов были из Франции, Швейцарии и Швеции, теперь же около трети комплектующих поставляют из Китая, Южной Кореи и Казахстана.

Как отметил директор предприятия Аркадий Перегудов, за два года компания хочет прирасти на 50%, ведь рынок энергетики большой. Предприятия планирует бороться с конкурентами по всей России. В 2023 году планируется инвестировать в производство около 10 млн рублей, купить два погрузчика, лазерный станок и создать участок порошковой окраски.