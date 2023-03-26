«Богандинский» индустриальный парк готовится принять новых резидентов Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Индустриальный парк «Богандинский» готовится разместить 35 заводов на своей территории. Для этого в парке создали всю необходимую инфраструктуру: отсыпали дорогу, провели электро- и газоснабжение. В перспективе планируется подвести сети водоснабжения и канализации, уложить асфальт на дорогу и построить железнодорожную инфраструктуру.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, у Тюменской области большой опыт в реализации проектов в «Боровском» индустриальном парке. А «Богандинский» почти в десять раз больше, значит, нужен совсем другой объем ресурсов.

- Поэтому мы начали подготавливать площадку и коммуникации для будущих производств очередями, - отметил Машуков.

Сейчас в «Богандинском» индустриальном парке девять резидентов, многие из которых производят импортозамещающую продукцию. В частности, компания «Инновационные технологии» создаёт сухие смеси для глушения скважин, «Армкреп» - нужные для строительства композитные материалы, «НТЦ «ЭНЕРГОСБЕРТЕХ» производит упаковку и ложементы.

«Богандинский» парк в 2022 году включен в реестр Минпромторга и является зоной экономического развития. Для предпринимателей есть все: площадка с коммуникациями, налоговые льготы на имущество и прибыль, арендная земля от 1 рубля за гектар. Среди требований, которые выдвигаются будущим резидентам: определенные суммы инвестиций, создание новых рабочих мест, дизайн-код.

По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, общий объем инвестиций по первому этапу индустриального парка «Богандинский» составит шесть миллиардов рублей.

- Сейчас объем инвестиций резидентов – более 600 миллионов рублей. Создано более 150 рабочих мест. В течение двух-трех лет планируем динамично площадку заполнять и дойти до той самой цифры – шесть миллиардов. Количество рабочих мест увеличится до двух тысяч поэтапно, - подчеркнула она.