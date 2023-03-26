В Тюменской области в 2023 году отремонтируют 12 участков дорог, ведущих к больницам и ФАПам Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюменской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 12 участков дорог, ведущих к поликлиникам и ФАПам. Асфальтом покроют более девяти километров дороги. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Участок протяженностью почти 1 километр приведут к нормативу на ул. Пролетарской в Тюмени. Именно по этой дороге жители добираются в городскую поликлинику №4 и в многопрофильной клинический центр «Медицинский город». Такие же работы выполнят на улице Щербакова – на двухкилометровом участке от Ветеранов труда до Велижанского тракта. Дорога проходит к одному из корпусов поликлиники №8.

В Тюменском районе отремонтируют десять участков дорог на подъездах к медучреждениям. В деревне Чаплык, например, полностью обновят ул. Зеленую, на которой стоит фельдшерско-акушерский пункт. Так как улица идет через весь поселок, медицинские услуги станут доступнее для всех жителей деревни. К октябрю 2023 году подрядчик отремонтирует более километра

В деревне Якуши отремонтируют дорогу не только ул. Файзи, на которой расположен ФАП, но и ул. Мельникайте. Дорожники уложат более 700 метров асфальта. В деревне Железный перебор тоже обновят дорогу к ФАПУ: здесь отремонтируют участки ул. Мира и ул. Садовой. Подрядчик заменит почти 1,5 километра асфальта.

Повышение качества жизни населения — одна из приоритетных задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Поэтому в первую очередь обновляются маршруты к больницам, поликлиникам, роддомам и ФАПам.