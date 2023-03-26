В нижнетавдинской Областной больнице №19 появились три новеньких автомобиля Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Сразу три новеньких легковых автомобиля получили работники нижнетавдинской областной больницы №15. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, обновление автопарка проходит в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам заместителя главного врача больницы Ильи Климова, все машины будут работать на основной базе в Нижней Тавде. Медицинские работники будут использовать их для оказания неотложной помощи и подвозе пациентов.

- На сегодняшний день потребности в легковом транспорте нет. В 2022 году в больницу было поставлено 5 машин, - отметил Илья Климов.

Транспортом обеспечили и пациентов, прикрепленных к Велижанской и Бухтальской врачебным амбулаториям. Отныне пациенты из отдаленных сел и деревень смогут приехать в больницу транспортом «Службы здоровья». Так как весь транспорт в автопарке ОБ №15 абсолютно новый, водителям и медработникам выездной бригады стало комфортнее работать.

Напомним, ранее «КП-Тюмень сообщала о том, что в январе 2023 года новый автомобиль скорой помощи появился в селе Казанское. Его приобрели за счет средств бюджета Тюменской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Спецтранспорт направили в Усовскую врачебную амбулаторию Сладковского района. К слову, не так давно там установили и модульный гараж. В автомобиле есть все необходимое: электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, дефибриллятор, кислородный концентрат, каталка, носилки для транспортировки больных, а также акушерские, реанимационные и педиатрические укладки.