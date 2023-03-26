Более 40 тысяч иностранцев получили качественную медицинскую помощь в Тюменской области в 2022 году Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2022 году более 40 тысяч иностранцев получили доступ к высокотехнологичной и качественной медицинской помощи по всем направлениям благодаря медицинскому туризму и реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, самыми востребованными направлениями стали: кардиохирургия, лечение онкологических, офтальмологических, гинекологических и урологических заболеваний, эндопротезирование, нейрохирургия и лечение бесплодия.

По словам начальника отдела экспорта медицинских услуг Медицинского информационно-аналитического центра Елены Долгунской, медицинский туризм – важный фактор развития региональной системы здравоохранения. Для того, чтобы быть востребованными, в Тюменской области внедряют международные стандарты обслуживания.

- Тюменские специалисты проходят обучение и стажировку за рубежом. Наши врачи вносят весомый вклад в рост международного престижа региона и всей России, - отметила Елена Долгунская.

Экспорт медицинских услуг – одна из задач национального проекта «Здравоохранение», поставленная в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года».

Как ранее сообщала «КП-Тюмень», региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» реализуется в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение». Основная цель – увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее, чем в четыре раза, по сравнению с 2017 годов для населения Тюменской области. Сроки реализации проекта – с 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года.