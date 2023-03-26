В Тюменской области наградили юных разработчиков компьютерных игр по вселенной «Марио» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Более 40 команд из Тюменской области приняли участие в весеннем чемпионате GameDev станции по направлению «Разработка компьютерных игр». Конкурс проводил Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Золото чемпионата завоевал Максим Соловьев, который создал игру MarioDoomCada на движке Unreal Engine. Игрок должен как можно дольше выжить, отстреливаясь живыми растениями. В игру можно играть до тех пор, пока не попадетесь к врагам – Гумбе или Черепахе. Такое задание сделано в соответствии темы номинации – игровой вселенной Mario.

Второе место завоевали Матвей Шарапов и Мария Карпова из команды Nice Dragon Community. На этой же платформе Unreal Engine ребята создали игру о приключениях принцессы Пич и Баузера. «Двухмерная» принцесса оказалась в 3D-мире. Чтобы вернуться домой, она должна собрать нужное количество различных предметов.

На третьем месте – Илья Менщиков, создавший игру на движке Unity в жанре кликера. В этой игре можно развивать свою кампанию по выпуску на орбиту спутников и стать асом космического бизнеса.

Специальный приз получил Илья Абрамцов за текстовый квест на языке программирования Python про открытый космос и команда ZgumanGames (Максим Жгуров и Ярослав Просвиркин), создавшие игру «Залабиринтье». Пользователь играет за космонавта Олега, который борется со слизнями Гришей и Гошей.

Все участники получили памятные дипломы, призеры и победители получили памятные подарки.

Как ранее сообщала «КП-Тюмень», подведение итогов второй номинации турнира «3D-моделирование для компьютерных игр» пройдет 1 апреля 2023. Участники могут присутствовать лично или онлайн.