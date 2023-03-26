В областной больнице №19 Тюменского района появился стоматологический визиограф Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной больнице №19 Тюменского района появился современный диагностический аппарат – стоматологический визиограф (или радиовизиограф). Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат позволяет обследовать пациента прямо во время лечения в стоматологическом кресле.

Такой аппарат помогает стоматологам с высокой точностью найти даже самые мелкие дентальные патологии. Визиограф преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача. Датчик прикладывают к больному зубу и с помощью рентгенологического аппарата делается снимок, который выводится на экран компьютера.

По словам заведующей стоматологическим отделением ОБ №19, стоматолога-терапевта Марины Верхогляд, такой аппарат – это очень нужное оборудование в стоматологии. Иногда зуб можно качественно вылечить только при наличии его рентген-снимка, когда врач видит, насколько он разрушен или поврежден.

- Благодаря качественному изображению можно быстро установить диагноз и своевременно начать лечение зубов, - сообщила Марина Верхогляд.

На монитор выводят четкое, контрастное и информативное изображение, что делает обследование более качественным. В режиме онлайн стоматолог может оценить состояние ротовой полости прямо у себя в кабинете. При этом и для врача, и для пациента доза облучения в десять раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата. Также оцифрованный снимок можно мгновенно получать, хранить, пересылать и смотреть в любое удобное время для удаленных консультаций с коллегами.

Сейчас специалисты настраивают программное обеспечение, чтобы совсем скоро врачи приступили к работе на чудо-аппарате.