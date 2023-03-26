В селах и деревнях Ялуторовского района построят новые водопроводы

Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Строительство сетей водоснабжения в Ялуторовском районе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается и в 2023 году. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, водопроводы построят в селах Сингуль Татарский, Киево, Зиново и деревнях Южное и Анисимовка. Общая протяженность водопроводов составит более 22 километров.

Контракт на выполнение работ заключили 28 февраля 2023 года, а перед этим власти определили подрядчика, который займется строительством с 10 мая 2023 года. Благодаря строительству водопровода более 900 жителей подключатся к системе централизованного водоснабжения.

Напомним, реализация мероприятий для обеспечения населения качественным централизованным водоснабжением в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» идет как за счет бюджетных средств и за счет внебюджетного финансирования.

- Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения предусмотрены инвестиционной программой ООО «Тюмень Водоканал» в сфере холодного водоснабжения города Тюмени. Силами компании в 2022 году в городе Тюмени построены сети водопровода общей протяженностью более 40 км, - сообщили «КП-Тюмень» в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Благодаря строительству водопроводов и реализации нацпроекта качество питьевой воды улучшилось, повысилась пропускная способность водопроводных сетей и созданы условий для подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения.