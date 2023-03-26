В Тюменской области благодаря «дорожному» нацпроекту активно развиваются интеллектуальные системы Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Более 20 предприятий представили свои разработки на региональной конференции и выставке «ИТС регионам: Тюмень». В их числе: новые метеостанции и датчики контроля состояния дорожного покрытия, диодные экраны и проекторы пешеходных переходов. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, развитие интеллектуальных систем (ИТС) и их внедрение идет благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Тюменские компании занимаются также разработкой программного обеспечения. Они обучают нейросети мониторингу состояния дорог, учат системы автоматически различать неровности, выбоины и неисправные дорожные знаки. Кроме того, айтишники работают над созданием интеграционных платформ, которые объединяет все существующие части интеллектуальной транспортной системы. Такие программы позволяют дорожникам видеть движение автобусов, работу светофоров и аварии в едином кабинете, а также изучать и моделировать трафик движения автомобилей и пешеходов.

По словам заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова, в Тюмени больше десятка лет развиваются интеллектуальные системы. В 2011 году все началось с контроля движения автобусов и светофорного регулирования.

- С тех пор технологии шагнули далеко вперёд. Мы внимательно следим за новыми трендами в развитии ИТС. И можем сказать, что практически все технологии, представленные на выставке в Тюменской области применяются, - отметил Андрей Чистяков.

В течение двух дней выставки эксперты обменивались опытом внедрения ИТС в регионах России и обсуждали технологии информационного моделирования в дорожной отрасли.