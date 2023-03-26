В 2022 году жители Тюменской области получили рекордное количество значков ГТО

Более 330 тысяч жителей Тюменской области присоединились к комплексу «Готов к труду и обороне», которое 24 марта 2014 года возродил президент России Владимир Путин. Возрожденный комплекс завоевал большую популярность и с каждым годом наращивал темпы и приобретал все больше сторонников. Среди тюменских спортсменов значки отличия комплекса ГТО получили уже более 193 тысяч человек, причем в 2022 году тюменцы поставили рекорд по количеству значкистов – 49 358. Лидерами рейтинга в регионе стали Сладковский, Аромашевский и Упоровский районы.

Самому старшему обладателю значка ГТО – 93 года. Это житель села Санниково Тобольского района Виктор Берендеев, который в 2022 году без труда выполнил нормативы на бронзовый знак отличия. С 2019 года нормативы стали выполнять и люди с ограниченными возможностями здоровья: за четыре года значки ГТО получил 521 инвалид.

Всего в Тюменской области 38 центров тестирования. В течение восьми лет регион входил в первую десятку рейтинга ГТО среди субъектов РФ, а в 2022 году занимала третью строчку всероссийского рейтинга.

Кроме тестирования в Тюменской области постоянно проходят разные мероприятия в рамках всероссийского комплекса. Например, в марте 2023 на областном зимнем Фестивале ГТО поучаствовали почти 200 участников из всех 26 муниципальных образований Тюменской области в возрасте от 18 до 59 лет. Теперь планируется проведение фестиваля среди семейных команд, среди студентов ВУЗов, трудовых коллективов, школьников.

Кстати, в 2023 году в комплексе произошли существенные изменения: количество возрастных ступеней увеличилось с 11 до 18. Возрастные отрезки для детей и подростков сократились до двух лет, у взрослых - до пяти. К движению могут присоединиться все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте гто.ру и получить медицинский допуск.

Напомним, мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Демография».