В 2023 году в районах Тюменской области заменят пять деревянных школ на современные здания Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

В рамках программы замены деревянных школьных зданий в 2023 году в Тюменской области планируется построить пять современных школ в общей сложности на 242 места. По словам заместителя губернатора региона Сергея Шустова, в целом в рамках программы планируется заменить 29 деревянных школ, 12 из которых расположены на труднодоступных территориях. 22 школы построят заново, еще 7 школ получат новые модульные здания.

Когда школы построят, в сельских районах создадут 1 тысячу 149 учебных мест и 384 места в дошкольных отделениях. Также в 14-ти школьных зданиях разместят фельдшерско-акушерские пункты.

В эксплуатацию уже ввели семь школ на 192 места, три из них находятся в Вагайском районе, две – в Тобольском районе, по одной – в Нижнетавдинском и Ялуторовском районах. В 2024 году планируют ввести в строй еще три школьных здания, в 2025-м году – еще 14 подобных объектов.

По словам старшего преподавателя кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгении Васюта, современная школа – это не только общественно-культурное пространство, но и социальный хаб, где хочет находиться подрастающее поколение.

- Крайне важно, чтобы строительство новых современных школ происходило ускоренными темпами. Там, где численность учащихся сравнительно небольшая (например, до 100 человек) вполне допустимо и строительство быстровозводимых блочно-модульных зданий, которые характеризуются теплоизоляционной стойкостью, что немаловажно с учетом природно-климатических условий, - отметила Евгения.

Тем не менее, она отметила, что от капитальных строений тоже нельзя отказываться, ведь они зарекомендовали себя архитектурными решениями там, где численность населения значительно выше.