В Тюмени на перекрестке Заозерной и Красноармейской электрическим током убило пони

Фото: ЧС Тюмень

Пони погиб накануне, 25 марта, около 19.40 на перекрестке ул. Заозерной и ул. Красноармейской в Тюмени. Соответствующие кадры с места происшествия появились в городском паблике «ЧС Тюмень». По словам очевидицы происшествия, животное проходило мимо искрившегося столба. Она считает, что в ЧП виновата энергетическая компания, которая допустила состояние проводов и не справилась со своими обязанностями.

Тюменка возмущена и задается вопросом: а если бы погибла девушка, которая сопровождала животное? Однако сотрудники организации сказали, что искрившийся столб «вне их компетенции».

По информации администрации Тюмени, сегодня опасность ликвидирована. В компании выясняют, кому принадлежит опора, а в конюшне показания взял участковый. Ведется проверка.