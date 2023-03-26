На 44-м году жизни скончался тележурналист канала «Тюменское время» Николай Смирнов

Фото: личная страница Николая Смирнова в соцсети

В Тюмени скоропостижно скончался 43-летний телевизионный журналист телеканала «Тюменское время» Николай Смирнов. О кончине нашего коллеги Коли сообщила в социальных сетях его сестра, Наталья.

- Не смог... Не справился... Боролся честно, стойко и до последнего, но не смог...Невыносимо больно писать эти слова... Мы больше не увидим его хитрого прищура, не услышим его ироничных комментариев... Мы бы больше не…, - написала Наталья.

Коллеги будут помнить Николая как открытого, доброго человека, который до последнего боролся с серьезной болезнью. О времени прощания с Николаем Смирновым родственники сообщат дополнительно.

Коллектив «Комсомольской правды – Тюмень» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Смирнова, а также нашим коллегам из холдинга «Сибинформбюро».