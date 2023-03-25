В Тюменской области финансовую поддержку получили лучшие учреждения культуры и сотрудники отрасли Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области в преддверии Дня работника культуры подвели итоги традиционного профессионального конкурса, в котором поучаствовали 89 сельских домов культуры, музеев, библиотек и клубов, а также специалистов отрасли. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, победители получили по 506 тысяч рублей, а лучшие работники – по 50 тысяч рублей.

Эксперты оценивали количество и художественный уровень культурных мероприятий, которые они проводят, внедрение новых форм работы, медиаактивность и участие в российских и международных фестивалях.

Победителями стали:

- Армизонская центральная районная библиотека;

- Бердюжский Дом культуры;

- Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова;

- Песчановская библиотека-клуб Казанского района.

Премии в номинации для работников получили 14 человек, среди них:

- культорганизатор Гагаринского сельского Дома культуры Светлана Гуляева (Ишимский район);

- специалист по методике клубной работы Пегановского сельского Дома культуры Ирина Федосеева (Бердюжский район);

- библиотекарь Зареченского сельского филиала библиотечной системы Вагайского района Екатерина Долгушина;

- хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея МАУ Тюменского района Нэля Файзуллина.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елена Майер, победители показали творческую заинтересованность. Денежные премии и награды станут стимулом для реализации новых проектов, которые помогут привлечь внимание жителей и укрепить позиции.

Поддержка учреждениям культуры и сотрудникам оказывается в Тюменской области в рамках реализации региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура».