Нацпроект «Экология» помог Тюменской области превысить плановый показатель по сортировке мусора в три раза Фото: Пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

Плановый показатель по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тюменской области превышен в три раза. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и национальному проекту «Экология».

Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, за два месяца 2023 году на обработку должны были отправить 34,2% отходов, однако удалось направить ровно 100% отходов. Благодаря реализации проекта созданы все условия для вторичной переработки ТКО, которые образуются в Тюменской области. Проект предполагает снизить объемы захоронения мусора на полигонах и сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Кстати, показатель по утилизации отходов превысил плановое значение на 1,3%, а захоронение отходов снизилось на 1,1%. Показателей удалось достичь благодаря созданной инфраструктуре обращения с ТКО, включающей три мусоросортировочных завода в Тюмени, Тобольске и Ишиме и мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске.

Напомним, в Тюменской области в рамках нацпроекта «Экология» действуют несколько региональных проектов:

- «Чистая страна»;

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Сохранение лесов».

Так, например, в рамках регионального проекта «Чистая страна» сейчас рекультивируют земельный участок со свалкой отходов на девятом километре Велижанского тракта. Все работы по контракту должны быть закончены в декабре 2023 года. Сейчас специалисты формируют свалочное тело, пруды накопителей, укладывают геосинтетические материалы и обустраивают вертикальную противофильтрационную завесу по всему периметру сформированного тела отходов.