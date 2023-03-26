ФК «Тюмень» в апреле 2023 года проведет три игры дома и две - на выезде

Фото: ФК "Тюмень"

ФК «Тюмень» в апреле сыграет три игры в рамках первенства России на стадионе «Геолог» и два выездных матча.

2 апреля 2023 в 15 часов команда сыграет с соперниками из команды «Зенит – Ижевск». На старте сезона соперники сыграли вничью, со счетом 1:1. 9 апреля 2023 ФК «Тюмень» сыграет с новосибирской командой, а еще через неделю – с командой «Химик-Август». На 23 апреля у ребят намечена игра с Челябинском, а 29 апреля – с командой «Амкар – Пермь», это будет последним матчем в апреле.

Как сообщает «Вслух.ру», клуб успешно провел сборы перед продолжением сезона. Так, например, на турнире в Омске клуб завоевал «Кубок Иртыша», а затем почти месяц провели в тренировках в турецком Белеке.