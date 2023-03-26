Тюменский дизайнер рассказала о возможности поселить насекомых в аквариумных мини-оранжереях

Фото: из архива Радика Шафигуллина

Оказывается, в аквариумах можно поселить не только рыб, но и сделать миниатюрные оранжереи. Об этом рассказала тюменский дизайнер интерьера Любовь Клочкова, которая семь лет создает мини-оранжереи в стеклянных вазах, фужерах и стаканах. По ее словам, такая красота может стать отличным подарком на любой праздник и будет долгое время радовать глаз.

- Главное, что он может стать индивидуальным, ведь любое хобби и предпочтения могут найти воплощение в это маленьком мире. Так, например, пчеловод захотел мини-пасеку и в аквариуме завести, запустили туда «пчел», - цитирует дизайнера «Тюменская область сегодня».

Декорировать емкости можно хоть чем, включая насекомых и бусинками. Все зависит от фантазии и предпочтения владельца «аквариума» или, как его называют, флорариума. Для них обычно берут кактусы и суккуленты, которые любят минеральный грунт. Камушки и умеренная влага позволяют корням жить и развиваться.

В особенности флорариумы стали популярны в тот момент, как и тренд на экологический стиль в интерьере.

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