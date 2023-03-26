В Тюменской области в 2023 году откроются парусные секции для детей от 9 до 17 лет

Фото: Федерация парусного спорта Тюменской области

В Тюменской области в 2023 году откроется парусная секция для детей от 9 до 13 лет в классе яхт «Оптимист» и в классе яхт «Луч» - для детей от 14 до 17 лет. Такой анонс дали на организационном собрании Федерации парусного спорта Тюменской области, посвященном летнему парусному сезону.

По данным федерации, с 2021 по 2023 годы на начальный уровень в парусном спорте обучились более 80 детей. В новом сезоне дети будут учиться уже на продвинутом уровне – для этого парусная секция и открывается.

Напомним, Федерация парусного спорта Тюменской области работает на базе яхт-клуба «Маяк». Летом здесь организуют парусные практики для всех желающих попробовать себя в парусном спорте.